24 Ekim 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın Beşiktaş maçında en büyük kozu Mostafa Mohamed!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden Galatasaray, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Rize ve Konya karşısında alınan galibiyetlerde başrolü oynayan Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed, Avrupa maçını es geçti ama ligde gollerine devam edecek. Derbi için iddialı konuşan Mısırlı golcü, "Beşiktaş'a golüm var" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın Beşiktaş maçında en büyük kozu Mostafa Mohamed!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Son haftalarda çıkışan geçen Galatasaray, Beşiktaş karşısında da tırmanışını sürdürmekte kararlı... Fotomaç'ın haberine göre, yarın odafone Park'ta galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen sarı-kırmızılı ekipte gol silahı yine Mostafa Mohamed olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın Beşiktaş maçında en büyük kozu Mostafa Mohamed!

Cimbom'un Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta Rize'ye 2, Konya'ya da 1 gol atan ve galibiyetin mimarı olan başarılı futbolcu, Lokomotiv Moskova karşısında kürsüyü Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Mohamed, Avrupa karşılaşmasını boş geçse de ligde gollerine devam etmekte kararlı... Teknik direktör Fatih Terim'in yine ilk 11'de oynatmayı planladığı genç yıldız, Kartal'ı gözüne kestirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın Beşiktaş maçında en büyük kozu Mostafa Mohamed!

HEDEFİMİZ ZİRVE
Lokomotiv Moskova karşısında gol bulamadığı için üzgün olan sarıkırmızılı golcü, "Beşiktaş'a mutlaka golüm var" dedi. Milli maçlarla birlikte çıkışa geçen Mohamed, "Beşiktaş maçının ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Süper Lig'de de zirveyi hedefliyoruz. Bu yolda Beşiktaş da en büyük rakibimiz. Eğer bir an önce liderliği almak istiyorsak bu zorlu maçı kazanmamız gerekiyor. Ben de galibiyete gollerimle eşlik etmek istiyorum" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın Beşiktaş maçında en büyük kozu Mostafa Mohamed!

Sezona kötü bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed, oynadığı ilk 7 karşılaşmada golle tanışamadı. Ancak silkinen başarılı futbolcu, Rize ve Konya'ya attığı gollerle takımına büyük katkı yaptı. Şimdi sırada Beşiktaş derbisi var ve genç yıldız yarın da yeniden başrolü kapmakta kararlı görünüyor.

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