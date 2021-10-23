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GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'dan Beşiktaş derbisi sözleri!

Nelsson’dan derbi sözleri!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Galatasaray'ın sezon başında büyük uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Nelsson, "Beşiktaş derbisi çok beklediğim bir maç. Benim ilk derbim olacak. Şimdiden çok heyecanlıyım. Tabii ki dileğim pazartesi günkü maçtan galibiyetle ayrılmak." dedi. (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın Danimarkalı stoper oyuncusu Victor Nelsson, sarı - kırmızılı kulübün stadyum müzesini ziyaret etmek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na geldi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova galibiyetinden sonraki bir günlük takım iznini müze ziyaretiyle değerlendiren genç futbolcu, ailesiyle birlikte geldiği müzede Galatasaray'ın tarihine tanıklık etti.

Ziyaret sırasında Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Nelsson, "Beşiktaş derbisi çok beklediğim bir maç. Benim ilk derbim olacak. Şimdiden çok heyecanlıyım. Tabii ki dileğim pazartesi günkü maçtan galibiyetle ayrılmak. Kazanmak ve serimizi sürdürmek istiyoruz. Lokomotiv galibiyeti bizim için çok değerli oldu. Çok zor bir rakibe karşı zor bir maç oynadık. Moskova'dan üç puanla dönmek bizim için önemliydi. Takım adına muhteşem bir galibiyet oldu." diye konuştu.
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