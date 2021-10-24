MELO'NUN YAŞI YOK!

Taylan geçen sezonki görüntüsünden uzak. Assunçao da yeterli gözükmedi. Melo transferi konuşuluyor, gelirse doğru olur mu? Assunçao ile Galatasaray vakit kaybetmemeli. Çünkü geleceği olan bir oyuncu görüntüsü bizlere vermedi. Taylan ameliyattan sonra kendini toparlayamadı. Çok pas hatası ve top kaybı yapıyor. Ama Terim, elinde oyuncu olmadığı için Taylan'a güvenmeye devam ediyor. Ayrıca Taylan'ın uzatılan sözleşmesinde ne verirseniz razıyım imzayı atarım sözü yönetim ve terimde çok ciddi sevgi yarattı. Bazı oyuncuların yaşı olmuyor. Futbolda 40 yaşa kadar oynamak normal karşılanıyor. Galatasaray eğer orta alana istediği oyuncuyu transfer edemezse yarım sezon için Melo'yu alabilir.

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