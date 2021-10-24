GALATASARAY HABERLERİ - Felipe Melo'da geri sayıma geçildi! Bambaşka bir pozisyon...
Galatasaray'da oynadığı dönemde sergilediği hırslı futbolla dikkat çeken isim olan Felipe Melo geri mi dönüyor. Brezilya basınında yer alan habere göre sambacı futbolcu sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalamaya çok yakın... İşte Galatasaray ve Felipe Melo arasında yaşanan o gelişmeler... (GS spor haberleri)
Felipe Melo, 38 yaşında Galatasaray 'a dönme hazırlığı yapıyor. Fanatik'in haberine göre Brezilyalı futbolcunun menajer arkadaşı, geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek bir paylaşım yapmıştı.
Tarafların burada Melo hakkında görüştüğü, kulübü Palmeiras'ın deneyimli oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerdiği, ancak kendisinin bunu kabul etmediği bildirildi. Galatasaray cephesinin ise 1.5 yıllık mukavele imzalamayı kabul ettiği, hatta Melo'nun sözleşme bitiminde kulübeye geçmesiyle ilgili fikir birliğine varıldığı belirtiliyor. Brezilya cephesinde bu transfere neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
HER POZİSYONDA OYNADI
Felipe Melo 38 yaşında olmasına rağmen, 2021 yılı içinde 42 resmi maçta 2828 dakika forma giydi, 13 sarı kart gördü, hiç kırmızı kartı yok. Sambacı, kaptanı olduğu Palmeiras'ta, forvet arkasından stopere kadar hemen her pozisyonda görev aldı.
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