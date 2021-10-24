GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Beşiktaş galibiyetine prim! İşte o rakam...
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında 3 büyük rakibinin gerisinde bulunan sarı kırmızılılar, bu maçı kazanarak hem kritik bir 3 puan almak hem de rakibine mesaj göndermek istiyor. Dev derbi öncesinde başkan Burak Elmas da takıma prim sözü verdi. İşte ayrıntılar...
Avrupa'da eski günlerindeki gibi fırtınalar estiren Galatasaray, gözünü lige çevirdi. Teknik Direktör Fatih Terim, kısa vadeli hedefini Konyaspor, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş karşılaşmalarından galibiyet olarak belirlemiş ve bunu oyuncularıyla paylaşmıştı. Tecrübeli teknik adam hem ligde yeniden zirve takibini sürdürme hem de Avrupa'da gruptan çıkmak adına bu üç maçın çok kritik olduğunun altını çizmişti. Şu ana kadar kat edilen yoldan memnun olan Fatih Hoca şimdi de Beşiktaş derbisinden üç puan almanın hesaplarına girdi.
SABIR VE DİSİPLİN
Fatih Hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda Beşiktaş maçında da Moskova'daki oyun anlayışını sahaya yansıtacaklarını söyledi. Moskova'daki zaferi hatırlatan Terim "Lokomotiv karşısında taktik disiplin ve sabırlı oyunumuz bize istediğimiz sonucu getirdi. Şimdi de çok benzer bir 90 dakika var önümüzde. Beşiktaş kazanmak için seyircisi önünde baskılı başlayacak. İyi alan kapatıp, bireysel hata yapmadan yavaş yavaş kontrolü ele alacağız. Önce savunma güvenliğini sağlayacağız ve fırsat kollayacağız. Taktik disiplin ve sabır şifremiz olacak" dedi.
ZAFERE 4 MİLYON TL
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Burak Elmas yönetimi Lokomotiv Moskova galibiyeti ve gruptaki liderlik sebebiyle oyunculara 2,5 milyon liralık prim dağıttı. Kritik Beşiktaş maçı öncesinde paralar oyuncuların hesaplarına yatırılırken, sarı kırmızılı yönetim derbi galibiyeti için de ekstradan 4 milyon liralık prim sözü verdi.
SON İDMAN STATTA
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Fatih Terim'in aldığı karar sonrası sarı kırmızılılar son taktik idmanını ise bugün 15.00'te NEF Stadı'nda taraftara açık olarak gerçekleştirecek. Kombinesi olan taraftarlar ücretsiz, olmayanlar ise 19.05 liraya stattaki idmanı seyredebilecek.
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