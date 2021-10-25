Victor Nelsson Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası konuştu! "Aptalca goller yedik"
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da savunma oyuncusu Victor Nelsson, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Nelsson "Maçtan hemen sonra "bu yanlıştı, bunu yapamadık" demek kolay değil ancak tabiri caizse aptalca goller yedik." dedi.
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev karşılaşmada Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, aptalca goller yediklerini belirten Danimarkalı stoper, "Maçtan hemen sonra 'Bu yanlıştı, bunu yapamadık' demek kolay değil ancak tabiri caizse aptalca goller yedik. Beni asıl üzen ve sinirlendiren ikinci gol. Duran top, gelen orta... 18 boyunca arkaya gidiyor ve ikinci direkten gol yiyoruz. Rakibimiz iyi oynadı, galip geldi. Bir bahane bulmak istemiyorum ama ikinci gol öncesinde Batshuayi'nin bana yaptığı hareket yüzde 100 faul. Sizden ricam, o pozisyonun bir kez daha izlenmesi yönünde." ifadelerini kullandı.
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