GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi motivasyonu!

Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim'in kararı ile Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla bir araya gelecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, kritik maç öncesinde, 24 Ekim Pazar günkü son antrenmanın NEF Stadyumu'nda taraftara açık şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Galatasaray'da 2018-2019 sezonunda da Beşiktaş ile oynanan derbi öncesinde bir antrenman taraftarlara açılmıştı.





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