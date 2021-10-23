23 Ekim 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da 2018-2019 sezonunda da Beşiktaş ile oynanan derbi öncesinde bir antrenman taraftarlara açılmıştı.
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi motivasyonu!
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim derbi öncesi antrenmanı taraftara açacak. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim'in kararı ile Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla bir araya gelecek.
Sarı-kırmızılı kulüp, kritik maç öncesinde, 24 Ekim Pazar günkü son antrenmanın NEF Stadyumu'nda taraftara açık şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Galatasaray'da 2018-2019 sezonunda da Beşiktaş ile oynanan derbi öncesinde bir antrenman taraftarlara açılmıştı.
🦁 ASLAN, TARAFTARIYLA BULUŞUYOR! 🏟— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 23, 2021
Detaylar 👉 https://t.co/gwmqsGUG0u pic.twitter.com/OjvT5FPXNc
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