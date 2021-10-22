GALATASARAY HABERLERİ

Moskova'ya lider gidip lider dönmek hem de puan farkını arttırmak elbette çok güzel ama Galatasaray'ın oyunundaki kıpırdanma henüz istenen düzeyde değil. Taraftar, zorlu maçlar öncesi, bu orta saha havuzu ve kurgusuyla ya diğer mevkilerden olağanüstü katkılar gelmesini umacak ya da duayen hocası Terim'den dün akşamki gibi şapkadan tavşan çıkarmasını bekleyecek. Maçı getiren hamle, golü getiren ikili; Morutan ve Kerem'i doğru anda sahaya sürmekti. Alkışlar Terim'e.

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