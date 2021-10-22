GALATASARAY HABERLERİ - Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Rusya'da geniş yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler
Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki üçüncü maçında Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Cimbom'un tek golle kazandığı Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Rusya'da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (GS spor haberi)
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti Rus basınında geniş yankı uyandırırken, Lokomotiv'e ağır eleştiriler yapıldı. İşte o manşetlerden bazıları...
SPORTMAIL
"Lokomotiv, Galatasaray'a karşı Avrupa Ligi maçını kaybetti"
SPORTS
Site, bir diğer Rus ekibi Zenit'in Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı son dakika golüyle yenilmesine atıfta bulunurak, "İkisi de kaybetti: Lokomotiv ayrıca grupta sonuncu. Bu hafta Avrupa, acı veriyor" başlığını kullandı.
SPORT-EXPRESS
"Lokomotiv, Galatasaray kalesine isabetli şut çekemedi"
KOMMERSANT
"Lokomotiv çıkmaza girdi"
SOCCER
"Çok fazla yaygara ve sıfır isabetli şut... Lokomotiv, Galatasaray'a karşı kaybetti"
RUSSIAN.RT
"Hücumda zayıf kalındı ve rakibin oyuncu değişiklikleri tuttu: Lokomotiv, Galatasaray'a karşı Avrupa Ligi'nde nasıl kaybetti?"
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