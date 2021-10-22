22 Ekim 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Rusya'da geniş yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler

Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki üçüncü maçında Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Cimbom'un tek golle kazandığı Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Rusya'da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Rusya’da geniş yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 Giriş Tarihi: 22.10.2021

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti Rus basınında geniş yankı uyandırırken, Lokomotiv'e ağır eleştiriler yapıldı. İşte o manşetlerden bazıları...

GALATASARAY HABERLERİ - Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Rusya’da geniş yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler

SPORTMAIL

"Lokomotiv, Galatasaray'a karşı Avrupa Ligi maçını kaybetti"

GALATASARAY HABERLERİ - Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Rusya’da geniş yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler

SPORTS

Site, bir diğer Rus ekibi Zenit'in Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı son dakika golüyle yenilmesine atıfta bulunurak, "İkisi de kaybetti: Lokomotiv ayrıca grupta sonuncu. Bu hafta Avrupa, acı veriyor" başlığını kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Rusya’da geniş yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler

SPORT-EXPRESS

"Lokomotiv, Galatasaray kalesine isabetli şut çekemedi"

GALATASARAY HABERLERİ - Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Rusya’da geniş yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler

KOMMERSANT

"Lokomotiv çıkmaza girdi"

GALATASARAY HABERLERİ - Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Rusya’da geniş yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler

SOCCER

"Çok fazla yaygara ve sıfır isabetli şut... Lokomotiv, Galatasaray'a karşı kaybetti"

GALATASARAY HABERLERİ - Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Rusya’da geniş yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler

RUSSIAN.RT

"Hücumda zayıf kalındı ve rakibin oyuncu değişiklikleri tuttu: Lokomotiv, Galatasaray'a karşı Avrupa Ligi'nde nasıl kaybetti?"

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