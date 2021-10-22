GALATASARAY HABERLERİ - Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Rusya’da geniş yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler

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Site, bir diğer Rus ekibi Zenit'in Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı son dakika golüyle yenilmesine atıfta bulunurak, "İkisi de kaybetti: Lokomotiv ayrıca grupta sonuncu. Bu hafta Avrupa, acı veriyor" başlığını kullandı.