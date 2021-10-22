Bu oyunda hücum üçlüsü direkt skor katkısı yapması gerekir. Yani oyuncu hızı, becerisi, sayı yapması yalnız bu maç özelinde değil, genel olarak daha fazla katkıları olup, maçlarda kalite farklarını ortaya koyup takımlarının gol sayılarını daha üst seviyeye çekmeleri gerek. Bu beraberlik şansı azalttığı gibi esas Pereira'nın her toplantıda "Rakamlar bu oyunda önemli değil" dediğini görüyoruz. Evet, bu konuda haklı ama içine de bir felsefe koymalı ki top ayağındayken, rakipteyken ve eldeki kadrolarıyla "daha esneklik göstererek yalnız üçlü değil, dörtlü formasyonu da b planı ve değişik alternatifleri de" mutlaka takımına monte etmesi gerekir. Bunu da oynayacak kadro derinliği elinde var.

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