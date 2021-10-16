16 Ekim 2021, Cumartesi

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Mohamed Elneny hamlesi! Devre arasında...

Yaz transfer döneminde orta sahasını yıldız bir orta sahayla güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, gündemine aldığı isimlerden birisi de Mohamed Elneny'ydi. Sarı-kırmızılı takım Mısırlı yıldızla o dönem maaş konusunda anlaşamazken, devre arası için el sıkışıldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Mohamed Elneny hamlesi! Devre arasında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Cimbom'un sezon başı masaya oturduğu Mısırlı futbolcu ocak ayında kadroya katılacak. 29 yaşındaki ön liberoyla maaş konusunda anlaşamayan sarı-kırmızılılar, bu kez Mısırlı yıldızı ikna etmeyi başardı. Eylül ayında 2 milyon 500 bin euro net maaş ve bonus isteyen Elneny ile yıllık 2 milyon euro üzerinden el sıkışıldığı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Mohamed Elneny hamlesi! Devre arasında...

Fotomaç'ın haberine göre; Son gün Assunçao'yu getiren ancak genç oyuncunun yetersiz olduğunu düşünen yönetim, Elneny'yi bitirme kararını aldı. Arsenal'de bu sezon 2 karşılaşmaya çıkarken 134 dakika süre bulan Elneny, bir dönem de Beşiktaş forması giymişti.

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