GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Mohamed Elneny hamlesi! Devre arasında...

Cimbom'un sezon başı masaya oturduğu Mısırlı futbolcu ocak ayında kadroya katılacak. 29 yaşındaki ön liberoyla maaş konusunda anlaşamayan sarı-kırmızılılar, bu kez Mısırlı yıldızı ikna etmeyi başardı. Eylül ayında 2 milyon 500 bin euro net maaş ve bonus isteyen Elneny ile yıllık 2 milyon euro üzerinden el sıkışıldığı iddia edildi.