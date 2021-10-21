Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda kaçıncı sırada?

Ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, E Grubu'ndaki üçüncü maçına çıkıyor. Sarı-kırmzılılar, saat 22.00'de başlayacak mücadelede Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'ın E Grubu'nda kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu. İşte Cimbom'un mücadele ettiği E Grubu'ndaki puan durumu:

1- GALATASARAY: 4

2- Lazio: 3

3- Marsilya: 2

4- Lokomotiv Moskova: 1

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