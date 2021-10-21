21 Ekim 2021, Perşembe
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1- GALATASARAY: 4
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki üçüncü maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Gruptaki ilk 2 maçından 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Rusya deplasmanında rakibini devirerek gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...
Ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, E Grubu'ndaki üçüncü maçına çıkıyor. Sarı-kırmzılılar, saat 22.00'de başlayacak mücadelede Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.
Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'ın E Grubu'nda kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu. İşte Cimbom'un mücadele ettiği E Grubu'ndaki puan durumu:
1- GALATASARAY: 4
2- Lazio: 3
3- Marsilya: 2
4- Lokomotiv Moskova: 1
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