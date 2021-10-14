14 Ekim 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den defansa ayar! Konyaspor maçında...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yapılan 2 hazırlık maçında yenilen 6 gol sebebiyle takıma kızdı. Özellikle Nelsson, Marcao ve Alpaslan Öztürk'ün performansından memnun kalmayan Terim, Konyaspor maçı öncesi sert bir uyarı yaptı. Deneyimli teknik adam, "Konya maçına kadar herkes kendisini toplasın" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den defansa ayar! Konyaspor maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Galatasaray'ın milli arada iki hazırlık maçı oynarken Tuzla'yı 4-3 mağlup etti, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. İki maçta 6 gol yenilmesi Fatih Terim'i kızdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den defansa ayar! Konyaspor maçında...

İstanbulspor maçının devre arasında oyuncularını saha ortasında toplayan ve uyarılarda bulunan Terim, dünkü idman öncesi de savunmada görev yapan Nelsson, Marcao ve Alpaslan başta tüm oyunculardan bir kez daha kendilerine çeki düzen vermelerini istedi. Fotomaç'ın haberine göre; ligin namağlup takımı Konya ile karşılaşacaklarını belirterek, "Herkes bir an önce kendisini toplasın" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den defansa ayar! Konyaspor maçında...

ASSUNÇAO FIRSATI KULLANAMADI

İki özel maçta savunma kadar yedek kaleciler İsmail Çipe ve Fatih Öztürk de yedikleri gollerle sınıfta kaldı ve formsuzluğu nedeniyle eleştiri alan Fernando Muslera'yı arattı. Berkan'ın cezalı olduğu Konyaspor maçına düşünülen Assunçao, fizik olarak geride kaldığı için ilk 11 fırsatını değerlendiremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den defansa ayar! Konyaspor maçında...

Diagne iki hazırlık maçında attığı 3 golle sivrilse de Mostafa Mohamed çok formda olduğu için henüz ilk forvet konumuna geçemedi. Terim Mohamed'i de gördükten sonra iki oyuncu arasındaki kararını verecek.

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