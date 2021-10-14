GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den defansa ayar! Konyaspor maçında...

İstanbulspor maçının devre arasında oyuncularını saha ortasında toplayan ve uyarılarda bulunan Terim, dünkü idman öncesi de savunmada görev yapan Nelsson, Marcao ve Alpaslan başta tüm oyunculardan bir kez daha kendilerine çeki düzen vermelerini istedi. Fotomaç'ın haberine göre; ligin namağlup takımı Konya ile karşılaşacaklarını belirterek, "Herkes bir an önce kendisini toplasın" dedi.