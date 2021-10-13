GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'den Mostafa Mohamed kararı! Bonservisi alınacak mı?
Geçtiğimiz sezon devre arasında Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiralanan Mostafa Mohamed, ilk 5 maçında attığı 5 golle yıldızlaşmıştı. Yaz transfer döneminin son gününde Bordeaux'a transferi yatan Mısırlı yıldız, sarı-kırmızılılarda uzun süre gol sevinci yaşayamazken, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında 2 gol birden atıp galibiyetin mimarlarından olmuştu. 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonuna sahip G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, 23 yaşındaki santrfor konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın forvet rotasyonunda önemli bir isim olan Mostafa Mohamed, 2021-2022 sezonuna oldukça düşük bir performansla girmişti. Genç oyuncunun yaz transfer döneminin son günlerinde satılması da gündeme gelmişti.
Fransa ekibi Bourdeaux'a transfer olmaya çok yaklaşan Mostafa Mohamed, eski kulübü Zamalek'in sorun çıkarmasının ardından Galatasaray'da kaldı.
Bu sezon birçok maçta yedek kalan Mısırlı golcü, Süper Lig'in son haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle, gol orucunu bozdu.
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'nda ise fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ülkesinin önceki gece Libya ile deplasmanda oynadığı maçta ilk golün asistini yapan, ardından da harika bir kafa golü atan 23 yaşındaki forvet, maçın ardından ise zaferi Liverpool'un yıldızı Salah ile birlikte kutladı.
BONSERVİSİ ALINACAK
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da ise Mısırlı oyuncunun transferi konusunda hareketlilik yaşanıyor. Bu sezon sonuna kadar 4 milyon dolara bonservisini alma hakkına sahip olan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in de isteği ile işi erken bitirmek istiyor.
Deneyimli teknik adamın, "Bu işi sezon sonuna bırakmadan bitirelim. Mohamed'i kadroda istiyorum" sözleri sonrasında yönetim de vites yükseltti.
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