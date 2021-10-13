GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den Mostafa Mohamed kararı! Bonservisi alınacak mı?

BONSERVİSİ ALINACAK

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da ise Mısırlı oyuncunun transferi konusunda hareketlilik yaşanıyor. Bu sezon sonuna kadar 4 milyon dolara bonservisini alma hakkına sahip olan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in de isteği ile işi erken bitirmek istiyor.