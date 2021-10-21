CANLI SKOR | Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki üçüncü sınavına Rusya deplasmanında çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Galatasaray grupta bir galibiyet ve bir beraberlikle liderliğini sürdürüyor. Zorlu deplasmanda maçı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte maçla ilgili son dakika bilgileri...

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubundaki 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

🗓 UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY MAÇ FİKSTÜRÜ

16 Eylül 19.45 | Galatasaray-Lazio

30 Eylül 22.00 | Marsilya-Galatasaray

21 Ekim 22.00 | Lokomotiv-Galatasaray

4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv

25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray

🚑 GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey'in Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.

LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

L.Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Pablo, Tiknizyan, Maradishvili, Kulikov, Beka, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Mohamed.

👉 MOSKOVA DEPLASMANINA MORALLİ GİDİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Lokomotiv Moskova maçına moralli çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'de ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından son 3 karşılaşmasını kazanarak hem özgüven kazandı hem de morallendi.

⚽ MOSKOVA 6 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Lokomotiv Moskova, çıktığı son 6 resmi müsabakada galibiyet elde edemedi. Son galibiyetini Rusya Premier Lig'de 11 Eylül'deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.

📋 SARI-KIRMIZILI EKİBİN KAMP KADROSUNDA ŞU OYUNCULAR YER ALDI

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban

📉 KUPA 2'DE GALİBİYET SAYISINDA ÖNDE

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 22 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 22 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 10'unu kazanırken 9'unda ise berabere kaldı.

Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.

🏆 UEFA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı. Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

📉 FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 90. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 89 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 35 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 20 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 121 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

👤 HARALD LECHNER DÜDÜK ÇALACAK

Lokomotiv Moskova - Galatasaray karşılaşmasını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch yapacak. Markus Hameter dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. Almanya'dan Bastian Dankert VAR, İngiltere'den de Paul Tierney AVAR ise olarak görevlendirildi.

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