Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı CANLI İZLE | Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılar 4 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Rus temsilcisi ise aldığı 1 puanla son sırada yer alıyor. Peki; Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı şifresiz mi? İşte tüm bilgiler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubundaki 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY MAÇ FİKSTÜRÜ

21 Ekim 22.00 | Lokomotiv-Galatasaray

4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv

25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray

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