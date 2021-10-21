21 Ekim 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray maçı ŞİFRESİZ CANLI | Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı şifresiz izlenir mi?

Galatasaray maçı nasıl izlenir?
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.10.2021

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi D grubu 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Grupta 4 puanı bulunan Galatasaray, Rusya temsilcisini yenerek zirvede kalmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Arama motorlarında, "Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı nasıl şifresiz izlenir? Galatasaray maçı şifresiz izle!, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını canlı izle" gibi sorgular yapılıyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaraymaçı ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray, 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı nasıl izlenir? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı TSİ 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Şifresiz yayın veren kanallar merak ediliyor.

İşte o liste...



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray’da Elneny ve Melo operasyonu! Gelir ve oynar demiyorum Galatasaray'da Elneny ve Melo operasyonu! "Gelir ve oynar demiyorum"
Fırat Aydınus’un 9. Beşiktaş - G.Saray derbisi Fırat Aydınus'un 9. Beşiktaş - G.Saray derbisi
Beşiktaş - G.Saray derbisinin hakemi belli oldu! Beşiktaş - G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör