GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed’de karar zamanı! Galatasaray bonservisini alacak mı?

TERİM'İN RAPORU ÇOK ÖNEMLİ

Sözleşmede bir diğer ayrıntı ise Galatasaray'ın 4 milyon doları 2022 yılının haziran ayına kadar ödeyebilme hakkı olması... Sarı-Kırmızılar, Mostafa Mohamed'in performansını son ana kadar takip edecek. Fatih Terim'in raporuna göre harekete geçecek...