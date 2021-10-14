GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de karar zamanı! Galatasaray bonservisini alacak mı?
Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, takıma gelir gelmez gösterdiği performansıyla büyük ses getirmişti. Ancak başarılı grafiğini sürdüremeyen 23 yaşındaki santrforun şimdi ise geleceği merak konusu. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed için, Cimbom'un 31 Aralık tarihine kadar bonservisi alıp almama konusunda bir karar vermesi gerekiyor. İşte detaylar...
G.Saray'da Mostafa Mohamed'in kaderi önümüzdeki günlerde belli olacak... Opsiyon hakkı Galatasaray'da bulunan Mısırlı yıldız için son tarih 31 Aralık... Sarı-Kırmızılılar'ın yılbaşına kadar Mohamed'in bonservisini alma hakkı var... Cimbom, o tarihe kadar 4 milyon dolar verdiği takdirde 'Okçu' Galatasaraylılar'ın tapulu oyuncusu olacak.
TERİM'İN RAPORU ÇOK ÖNEMLİ
Sözleşmede bir diğer ayrıntı ise Galatasaray'ın 4 milyon doları 2022 yılının haziran ayına kadar ödeyebilme hakkı olması... Sarı-Kırmızılar, Mostafa Mohamed'in performansını son ana kadar takip edecek. Fatih Terim'in raporuna göre harekete geçecek...
BAŞKA BİR SEÇENEK DAHA VAR
Takvim'in haberine göre; Galatasaray için bir başka seçenek ise Mostafa Mohamed'in opsiyonunun her ihtimale karşı alınması. Potansiyeli olan yıldız isim için Avrupa kulüpleri de pusuda bekliyor. Aslan, Aralık ayında opsiyonu kullanıp, devre arasında oyuncuyu yüksek ücretle satabilir.
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