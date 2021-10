GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed’de karar zamanı! Galatasaray bonservisini alacak mı?

BAŞKA BİR SEÇENEK DAHA VAR

Takvim'in haberine göre; Galatasaray için bir başka seçenek ise Mostafa Mohamed'in opsiyonunun her ihtimale karşı alınması. Potansiyeli olan yıldız isim için Avrupa kulüpleri de pusuda bekliyor. Aslan, Aralık ayında opsiyonu kullanıp, devre arasında oyuncuyu yüksek ücretle satabilir.

