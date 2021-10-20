20 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray maçı hangi kanalda? Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı saat kaçta? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler... | GS haberleri

L. Moskova - G.Saray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, gruptaki 3. maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar grupta liderlik koltuğunda otururken, bu ünvanını koruyarak Rusya'dan dönmek istiyor. Peki; Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubundaki 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY MAÇ FİKSTÜRÜ

21 Ekim 22.00 | Lokomotiv-Galatasaray

4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv

25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray

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