GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Smail Prevljak'ı transfer listesine aldı!
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, lige iyi bir başlangıç yapamadı. Teknik direktör Fatih Terim, bir yandan takımın performansını yükseltmeye çalışırken, diğer yandan ise transfer için yurt dışından oyuncu izlemeye devam ediyor. Takımın forvet bölgesinde yaşanan problem sebebiyle arayışa giren Terim, Galatasaray'ın eski yıldızı Misimovic'in önerisiyle 26 yaşındaki Bosnalı futbolcu Smail Prevljak'ı listesine ekledi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın başarılı hocası Fatih Terim eski öğrencileriyle bağları hiçbir zaman koparmıyor. Onlarla sürekli bağlantı haline kalıyor, bilgi alıyor, sorunları varsa dinliyor. Ama önemlisi de scout ekibine yardımcı olmalarını istiyor.
Bu isimlerden birisi de her ne kadar Galatasaray'da çok başarılı olamasa da kulüple bağlarını koparmayan Misimovic... Geçen yıl Fatih Terim'i Bosna Milli Takımı'nın başına götürmek isteyen Boşnak Milli Takımı'nın direktörü, tecrübeli teknik adama bir isim önerdi. "İzleme tavsiyesi" verdi.
Fotomaç'ın haberine göre; bu isim sezon başında 3 milyon euro'ya Salzburg'dan Eupen'e giden Smail Prevljak... Fatih Terim, Misimovic'in isteği üzerine Bosna'nın Kazakistan'ı 2-0 yendiği maçın uzun özetini izledi.
1.87'lik Boşnak oyuncuyu yine beğenirse yönetimden şartlarının araştırılmasını isteyecek. Prevljak, Eupen'de sezona 10 maçta 4 gol, 3 asistle başladı.
FORVET SIKINTISI
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu kiralık olarak forma giyiyor ve sezon sonunda takımda kalma ihtimali zayıf görünüyor. Mbaye Diagne'nin de devre arasında ayrılma ihtimali bulunuyor.
Terim, Mohamed'in de inişli çıkışlı performansı nedeniyle forvete bir alternatif istiyor. Bu ismin Smail Prevljak olması yüksek görülüyor.
Leipzig, Liegering, Salzburg, Mattersburg ve son olarak Eupen forması giyen Smail Prevljak, kariyeri boyunca çıktığı 178 maçta 82 gol atarken 30 da asist yaptı.
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