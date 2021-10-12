GALATASARAY HABERLERİ

Bu isimlerden birisi de her ne kadar Galatasaray'da çok başarılı olamasa da kulüple bağlarını koparmayan Misimovic... Geçen yıl Fatih Terim'i Bosna Milli Takımı'nın başına götürmek isteyen Boşnak Milli Takımı'nın direktörü, tecrübeli teknik adama bir isim önerdi. "İzleme tavsiyesi" verdi.