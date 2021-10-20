Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar grupta liderlik koltuğunda otururken, bu ünvanını koruyarak Rusya'dan dönmek istiyor. Peki; Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubundaki 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
📺 LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY MAÇ FİKSTÜRÜ
21 Ekim 22.00 | Lokomotiv-Galatasaray
4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv
25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya
9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray
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