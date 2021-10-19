GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Mohamed Elneny hamlesi! O tarihte gelecek

Fatih Terim de hem Türkiye'yi bilmesi hem de tecrübesiyle Elneny'yi takımında görmek istiyor. Deneyimli futbolcu bu sezon Arsenal formasıyla 1'i kupa, 1'i lig olmak üzere 2 maça çıkabildi.

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