GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Mohamed Elneny hamlesi! O tarihte gelecek
Yaz transfer döneminde orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray, Gedson Fernandes için baskısını sürdürse de transferde mutlu sona ulaşamamıştı. Devre arasında bu bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Mohamed Elneny'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray sezon başında ciddi paralar harcamasına rağmen orta sahaya doğru ismi bulamadı. Uzun süre Gedson Fernandes'in peşinde koşan sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldız olmayınca son anda Gustavo Assunçao'yu renklerine bağladı.
Ancak Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Gustavo Assunçao iyi niyetlerine rağmen bu bölgeyi kapatamadı. Özellikle Konyaspor maçının ikinci yarısında orta sahadaki defolar iyice ortaya çıktı. Çareyi transferde buldu.
ARSENAL GÖNDERİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; Aslan'ın renklerine katmayı düşündüğü isim Mohamed Elneny. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mısırlı ön liberonun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Arsenal devre arası uygun bir bedelle 29 yaşındaki oyuncusunu göndermeyi planlıyor.
Fatih Terim de hem Türkiye'yi bilmesi hem de tecrübesiyle Elneny'yi takımında görmek istiyor. Deneyimli futbolcu bu sezon Arsenal formasıyla 1'i kupa, 1'i lig olmak üzere 2 maça çıkabildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...