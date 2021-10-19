19 Ekim 2021, Salı

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Mohamed Elneny hamlesi! O tarihte gelecek

Yaz transfer döneminde orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray, Gedson Fernandes için baskısını sürdürse de transferde mutlu sona ulaşamamıştı. Devre arasında bu bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Mohamed Elneny'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Mohamed Elneny hamlesi! O tarihte gelecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Galatasaray sezon başında ciddi paralar harcamasına rağmen orta sahaya doğru ismi bulamadı. Uzun süre Gedson Fernandes'in peşinde koşan sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldız olmayınca son anda Gustavo Assunçao'yu renklerine bağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Mohamed Elneny hamlesi! O tarihte gelecek

Ancak Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Gustavo Assunçao iyi niyetlerine rağmen bu bölgeyi kapatamadı. Özellikle Konyaspor maçının ikinci yarısında orta sahadaki defolar iyice ortaya çıktı. Çareyi transferde buldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Mohamed Elneny hamlesi! O tarihte gelecek

ARSENAL GÖNDERİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; Aslan'ın renklerine katmayı düşündüğü isim Mohamed Elneny. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mısırlı ön liberonun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Arsenal devre arası uygun bir bedelle 29 yaşındaki oyuncusunu göndermeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Mohamed Elneny hamlesi! O tarihte gelecek

Fatih Terim de hem Türkiye'yi bilmesi hem de tecrübesiyle Elneny'yi takımında görmek istiyor. Deneyimli futbolcu bu sezon Arsenal formasıyla 1'i kupa, 1'i lig olmak üzere 2 maça çıkabildi.

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