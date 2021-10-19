GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu başladığı gibi gitmedi! O tokattan sonra...

Yaz transfer döneminde orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray, Gedson Fernandes için baskısını sürdürse de transferde mutlu sona ulaşamamıştı. Devre arasında bu bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Mohamed Elneny'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)