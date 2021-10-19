GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu başladığı gibi gitmedi! O tokattan sonra...
Galatasaray'da sezona fırtına gibi başlayan Kerem Aktürkoğlu, 6 Avrupa maçında 2 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynanan maçta Marcao'dan tokat yiyen genç yıldız, bu karşılaşmanın ardından 10 maçta forma giydi ve sadece 1 gol üretebildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ligde son 3 maçını da kazanarak zirve yarışında yeniden söz sahibi olmaya başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı yaşanıyor. Son olarak Konyaspor maçında çok kötü bir futbol sergileyen genç yıldızın sürekli düşen performansı can sıkıyor.
6 MAÇTA 5 GOLE KATKI YAPMIŞTI
Sezona fırtına gibi giren oynadığı 6 Avrupa maçında 2 gol atıp 3 asist yapan genç yıldız, Marcao'dan tokat yediği Giresunspor deplasmanından sonra kendine gelemedi.
OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADI
Takvim'in haberine göre; Kerem, Giresun maçından sonra çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol atabilirken, asist yapamadı. Yıldız futbolcunun olayın psikolojik etkisinden kurtulamadığı belirtiliyor.
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