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GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera kendini buldu!

Muslera kendini buldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Sezon başında yaptığı hatalarla gol yemekten kurtulamayan Fernando Muslera, kendine geldi. Uruguaylı file bekçisi ritmini buldu ve Konyaspor karşısında takımını ipten aldı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bu sezon kurtardıklarından çok yediği gollerle alışılmadık bir performans sergileyen Fernando Muslera, Konyaspor karşılaşmasında bir hayli başarılıydı. Fotomaç'ın haberine göre; Rakibin dalga dalga geldiği anlarda kalesinde sağlam duran Uruguaylı eldiven bu sefer alkışı aldı. Fatih Terim de 90 dakikanın bitiminde 35 yaşındaki kalecisini tebrik etti.

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