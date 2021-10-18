Galatasaray Konyaspor maçında Fatih Terim'den 3 değişiklik!

Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor mücadele etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar Mostafa Mohamed'in attığı golle 1-0 kazandı ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Bu galibiyetle birlikte Cimbom, yeşil-beyazlıların yenilmezlik serisine de son verdi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)