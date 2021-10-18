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GALATASARAY

Galatasaray Konyaspor maçında Fatih Terim'den 3 değişiklik!

Fatih Terim’den 3 değişiklik!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u 1-0'lık skorla geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Rizespor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim Çaykur Rizespor mücadelesinden 3 ismi değiştirerek Konyaspor karşısına çıktı. İmparator, Karadeniz temsilcisine karşı forma verdiği Ryan Babel, Sofiane Feghouli'yi kenara çekti. Berkan Kutlu da kırmızı kart cezası sebebiyle yoktu. Yerlerine Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu boy gösterdi. Usta hoca sakatlıktan çıkan sağ bek Sacha Boey'i ise riske etmedi. Boey, Lokomotiv maçında da forma giymeyebilir.

Cimbom Konya'nın serisine son verdi! haberin devamı

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