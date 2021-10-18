A Milli Takım oyuncusu Cengiz Ünder'den flaş sözler! "Galatasaray maçı..."

Lazio'ya karşı daha önce birçok kez oynadım. Onlarla son karşılaştığımızda çok iyi oynamıştım. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Lazio zoru bir rakip ama biz de iyi bir takımız. İyi bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Elbette her takım sahaya her zaman kazanmak için çıkar. Ben gerçekten bu maçın zor olacağını düşünüyorum. Ancak iyi hazırlanmak için hâlâ biraz zamanımız var."

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