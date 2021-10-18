A Milli Takım oyuncusu Cengiz Ünder'den flaş sözler! "Galatasaray maçı..."
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen A Milli Takım'ımızın başarılı oyuncularından Cengiz Ünder, UEFA'nın resmi sitesine özel açıklamalarda bulundu. Avrupa Ligi'nde oynadıkları Galatasaray maçını değerlendiren milli futbolcu, "Galatasaray maçında harika oynadık, özellikle 2. yarıda. Galatasaray gibi iyi bir takıma karşı baskı kurduk, sadece golü bulamadık. Kale önünde yaratıcı olabilseydik sonuç daha farklı olabilirdi" dedi.
Olimpik Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, Lazio karşılaşması öncesinde UEFA'nın resmi internet sitesine röportaj verdi. Yeni takımında kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan milli futbolcu; Fransız ekibine transfer olma nedeni, taraftarlar, Jorge Sampaoli ve UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadıkları maç hakkında flaş açıklamalar yaptı.
Cengiz Ünder'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Olimpik Marsilya'ya çabuk alıştım. Benim için her şey çok iyi gidiyor ve oldukça hızlı bir ilerleme kaydettim. Kısa sürede çok şey başardım ve burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Buraya gelmeden önce takımdaki arkadaşlarımdan ve internette yaptığım araştırmalardan taraftarlarımız hakkında pek çok şey öğrendim.
Bu kulübün inanılmaz taraftarları olduğunu herkes biliyor. Şu anda neyden bahsedildiğini daha iyi anlıyorum. Kulüp ve taraftarlar arasındaki harika ilişkiyi saha içinde ve dışında görebilirsiniz. Bu, beni en çok etkileyen şeylerden biri. Hep böyle harika taraftarlar için oynamayı hayal etmiştim ve şimdi Avrupa'nın en iyi taraftarlarının önünde oynuyorum. Bu beni gururlandırıyor.
Başkanla ilk görüşmemden sonra internette Marsilya taraftarlarının videolarını izlemeye başladım. Bu da gerçekten burada, onların önünde oynamak istememi sağladı. Videolar beni çok etkiledi. Dediğim gibi burada olmaktan, bu taraftarların önünde oynamaktan gerçekten çok mutluyum. Hem heyecanlıyım hem de mutluyum.
Roma taraftarları şaşırtıcı ve farklıydı. Ancak Leicester City'deyken hiçbir zaman kendi seyircimizin önünde oynamadım. Yine de en iyi taraftarların Marsilya'da olduğunu söyleyebilirim. Çok büyük bir etkiye sahipler. Sahaya girer girmez atmosferden etkileniyorsunuz. Sizinle birlikte oynadıkları izlenimine kapılabilirsiniz.
Buraya gelme sebeplerimden birinin de Jorge Sampaoli olduğunu söyleyebilirim. Antrenör benim için her zaman çok önemli bir faktördür. Ancak bir buçuk yıldır böyle olmamıştı. Kendisiyle çalışmaktan gerçekten çok mutluyum çünkü ondan çok şey öğreniyorum. İşleri yapma şekli gerçekten farklı. Birçok taktik çalışması yapıyoruz ve sürekli farklı varyasyonlar deniyoruz. Çok genç bir ekibimiz var ve hocamız sayesinde gerçekten doğru yolda ilerliyoruz.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubumuz Şampiyonlar Ligi grubu gibi. Zorlu bir kura çektik. Ama elbette bu gruptan çıkabiliriz. Bence ilk iki maçta galibiyeti elimizden kaçırdık. Özellikle ilk maçta iyi oynadık. Rakibimiz 10 kişi kalmıştı ve kendi oyunumuzu kabul ettirebilirdik. Ancak çok sakin oynadık.
İkinci maçın da özellikle ikinci yarısında harika bir futbol oynadık. İlk yarıda Galatasaray gibi daima bu seviyelerde yarışan iyi bir takıma karşı baskı yapmaya başladık. Eksik olan tek şey goldü. Ceza sahasında daha yaratıcı olsaydık sonuç farklı olabilirdi. Amacımız, tabii ki UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak çünkü çok iyi bir takımımız var. Ama bence şu an bunu konuşmak için çok erken. Maç maç bakmak daha iyi olacaktır. Önümüzdeki Avrupa Ligi maçlarını kazanmak istiyoruz.
Şu anda iki puanımız var. Bir sonraki maçımız deplasmanda ve zor olacak. Ama bir üst tura yükseleceğimizi düşünüyorum. Ayrıca bizim için artık her şey çok daha hızlı gelişecektir. Önemli olan grubumuzdaki kalan maçları kazanmak ve önümüze bakmak.
Lazio'ya karşı daha önce birçok kez oynadım. Onlarla son karşılaştığımızda çok iyi oynamıştım. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Lazio zoru bir rakip ama biz de iyi bir takımız. İyi bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Elbette her takım sahaya her zaman kazanmak için çıkar. Ben gerçekten bu maçın zor olacağını düşünüyorum. Ancak iyi hazırlanmak için hâlâ biraz zamanımız var."
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