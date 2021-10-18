18 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!

Derbinin oranları belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 Giriş Tarihi: 18.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu hedefleyen iki takımın karşı karşıya geleceği maç öncesinde iddaa risk yönetimi bahis oranlarını belirledi. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftası nefes kesen bir maça sahne olacak. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdüren iki takım Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde iddaa risk yönetimi maçın bahis oranlarını belirledi.

İşte Beşiktaş-G.Saray derbisinin oranları;

Beşiktaş: 2.05
Beraberlik: 3.10
Galatasaray: 2.55

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