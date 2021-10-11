GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un hedefi Süper Lig zirvesi!
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray, geride kalan 8 haftada 14 puan topladı. Sarı kırmızılılar lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde bulunurken, milli aranın ardından galibiyet serisi yakalayarak ligin zirvesine yerleşmek istiyor. İşte detaylar...
Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde yer alan Galatasaray bir sonraki milli araya kadar zirveyle arasındaki farkı kapamanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takım 22 gün içinde ikisi Avrupa'da 6 kritik maç oynayacak. Lokomotiv Moskova ile önce Rusya sonra İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de ise sırasıyla Konyaspor, Beşiktaş (D), Gaziantep FK ve Karagümrük'e (D) rakip olacak. Fatih Terim ve yardımcıları ligde 4'de 4 yapmayı hedefliyor ama 10 puan da yeterli bulunacak.
SADECE RUSYA'YA GİDECEK
Fotomaç'ın haberine göre; F.Bahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın gerisinde 8'inci sırada kalan sarı-kırmızılı takım, 4 maçta alacağı galibiyetlerle tekrar zirveye ortak olmak istiyor. Rusya sonrası maçlarını İstanbul'da oynayacak olan futbolcular, bunu avantaja çevirmek için birbirlerini motive etmeye başladı.
Konya'yı yenerek galibiyet serisini 3 haftaya taşımaya hazırlanan G.Saray'da Berkan ve Marcao'nun cezaları Konya maçıyla sona erecek. Ayrıca gün sayan Sacha Boey'ın de takıma katılacak olması avantaj görülüyor.
RAKİP İSTANBUL
Milli arada boş durmayan ve Tuzlaspor'la karşılaşan ve sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılan Galatasaray, yarın da İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak. Fatih Terim, Florya'da oynanacak karşılaşmada yine forma şansı bulamayan isimlere ve gençlere şans verecek.
SALONDA ÇALIŞTILAR
Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaraylı futbolcuların, salonda yenilenme çalışma yaptığı bildirildi.
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