11 Ekim 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un hedefi Süper Lig zirvesi!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray, geride kalan 8 haftada 14 puan topladı. Sarı kırmızılılar lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde bulunurken, milli aranın ardından galibiyet serisi yakalayarak ligin zirvesine yerleşmek istiyor. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’un hedefi Süper Lig zirvesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde yer alan Galatasaray bir sonraki milli araya kadar zirveyle arasındaki farkı kapamanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takım 22 gün içinde ikisi Avrupa'da 6 kritik maç oynayacak. Lokomotiv Moskova ile önce Rusya sonra İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’un hedefi Süper Lig zirvesi!

Süper Lig'de ise sırasıyla Konyaspor, Beşiktaş (D), Gaziantep FK ve Karagümrük'e (D) rakip olacak. Fatih Terim ve yardımcıları ligde 4'de 4 yapmayı hedefliyor ama 10 puan da yeterli bulunacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’un hedefi Süper Lig zirvesi!

SADECE RUSYA'YA GİDECEK
Fotomaç'ın haberine göre; F.Bahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın gerisinde 8'inci sırada kalan sarı-kırmızılı takım, 4 maçta alacağı galibiyetlerle tekrar zirveye ortak olmak istiyor. Rusya sonrası maçlarını İstanbul'da oynayacak olan futbolcular, bunu avantaja çevirmek için birbirlerini motive etmeye başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’un hedefi Süper Lig zirvesi!

Konya'yı yenerek galibiyet serisini 3 haftaya taşımaya hazırlanan G.Saray'da Berkan ve Marcao'nun cezaları Konya maçıyla sona erecek. Ayrıca gün sayan Sacha Boey'ın de takıma katılacak olması avantaj görülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’un hedefi Süper Lig zirvesi!

RAKİP İSTANBUL
Milli arada boş durmayan ve Tuzlaspor'la karşılaşan ve sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılan Galatasaray, yarın da İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak. Fatih Terim, Florya'da oynanacak karşılaşmada yine forma şansı bulamayan isimlere ve gençlere şans verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’un hedefi Süper Lig zirvesi!

SALONDA ÇALIŞTILAR
Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaraylı futbolcuların, salonda yenilenme çalışma yaptığı bildirildi.

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