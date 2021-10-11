GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’un hedefi Süper Lig zirvesi!

SADECE RUSYA'YA GİDECEK

Fotomaç'ın haberine göre; F.Bahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın gerisinde 8'inci sırada kalan sarı-kırmızılı takım, 4 maçta alacağı galibiyetlerle tekrar zirveye ortak olmak istiyor. Rusya sonrası maçlarını İstanbul'da oynayacak olan futbolcular, bunu avantaja çevirmek için birbirlerini motive etmeye başladı.