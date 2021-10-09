09 Ekim 2021, Cumartesi

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da kesenin ağzı açıldı! Ocak'ta ilk hedef Gedson Fernandes

Yaz transfer döneminde takımın maliyetini düşüren ve gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray, devre arasında da yeni bir operasyon yapacak. Sarı-kırmızılılarda yönetim, Ocak ayında 15 milyon Euro'luk bütçe ayırmaya karar verirken; transferde ilk hedef ise belirlendi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’da kesenin ağzı açıldı! Ocak’ta ilk hedef Gedson Fernandes
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

Yaz transfer döneminde çok büyük bir kadro operasyonuna imza atan Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar ara transfer döneminde eksik bölgelerine takviye yapmak için kolları sıvadı. Yönetim birkez daha elini cebine atmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’da kesenin ağzı açıldı! Ocak’ta ilk hedef Gedson Fernandes

2-3 TAKVİYE PLANLANIYOR

Takvim'in haberine göre; Fatih Terim ve Burak Elmas arasında yapılan zirvede ara transfer masaya yatırıldı. Terim'in 2-3 takviye isteğine yönetim olumlu yaklaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’da kesenin ağzı açıldı! Ocak’ta ilk hedef Gedson Fernandes

STAT GELİRİ HESABA KATILDI!

Başkan Elmas'ın stat sponsorluğundan gelecek geliri de düşünerek ara transfere 15 milyon Euro ayıracağı öğrenildi. Cimbom'un devre arası ilk hedefi ise Gedson Fernandes olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’da kesenin ağzı açıldı! Ocak’ta ilk hedef Gedson Fernandes

BENFICA'YA 10 MİLYON EURO

Yönetimin Portekizli yıldız için 10 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı belirtiliyor. Fatih Terim'in ayrıca sağ beke, kaleye ve kanat bölgesine yerli futbolcu istediği de ifade ediliyor.

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