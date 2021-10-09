Yaz transfer döneminde çok büyük bir kadro operasyonuna imza atan Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar ara transfer döneminde eksik bölgelerine takviye yapmak için kolları sıvadı. Yönetim birkez daha elini cebine atmaya hazırlanıyor.