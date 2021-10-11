11 Ekim 2021, Pazartesi
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İki kulüp lisanslı ürünlerini beraber açacakları mağazada satacak. Bu konuda taraflar arasında fikirler masaya yatırılırken ekonomik yönden getirileri konuşuldu. Hatta ilk mağazının da İngiltere'de Londra'da açılması ile ilgili görüşler ön plana çıktı. Bu işbirliğinin Türkiye'de Galatasaray Store veya Fenerium'la ilgili olmadığı bu mağazalarda kulüplerin sadece kendi lisanslı ürünlerini satacakları belirtildi.
Avrupa'da ortak mağaza fikrinin hayata geçmesi durumunda iki kulübün de mali yönden büyük beklentiler içinde olduğu bildirildi.
Amatör branşlardaki sponsorluğun ardından Avrupa'da ortak mağaza ile ilgili çalışma yürüten iki kulübün saha içindeki rekabeti en yüksek düzeyde tutacağı ancak menfaatleri gereği bu tarz adımları da atmak zorunda olduğu vurgulandı. Galatasaray'da özellikle Mustafa Cengiz döneminde Fenerbahçe ile ipler gerilirken Burak Elmas'ın başkan seçilmesinden sonra gerginlik son buldu.
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan birlik harekatı! Yurt dışında... (Spor haberleri)
Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından şampiyonluk yarışının bu sezon kıyasıya süreceği görüldü. Bu gelişmelerin ardından dikkat çeken konu ise ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yakınlaşma yeni bir boyuta taşınıyor. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın beraber planladıkları o planlar... (FB-GS spor haberleri)
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşma yeni bir boyuta taşınıyor. Milliyet'in haberine göre Amatör branşlarda iki kulübün sponsorlar konusunda ortak hareket etme kararı almasının ardından farklı bir adım daha atıldı. İki ezeli rakip ve ebedi dost, bu kez de yurt dışında ortak mağazaların kurulmasını gündemine aldı.
İki kulüp lisanslı ürünlerini beraber açacakları mağazada satacak. Bu konuda taraflar arasında fikirler masaya yatırılırken ekonomik yönden getirileri konuşuldu. Hatta ilk mağazının da İngiltere'de Londra'da açılması ile ilgili görüşler ön plana çıktı. Bu işbirliğinin Türkiye'de Galatasaray Store veya Fenerium'la ilgili olmadığı bu mağazalarda kulüplerin sadece kendi lisanslı ürünlerini satacakları belirtildi.
Avrupa'da ortak mağaza fikrinin hayata geçmesi durumunda iki kulübün de mali yönden büyük beklentiler içinde olduğu bildirildi.
Amatör branşlardaki sponsorluğun ardından Avrupa'da ortak mağaza ile ilgili çalışma yürüten iki kulübün saha içindeki rekabeti en yüksek düzeyde tutacağı ancak menfaatleri gereği bu tarz adımları da atmak zorunda olduğu vurgulandı. Galatasaray'da özellikle Mustafa Cengiz döneminde Fenerbahçe ile ipler gerilirken Burak Elmas'ın başkan seçilmesinden sonra gerginlik son buldu.
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