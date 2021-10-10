GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Bayram hakkında bilinmeyen gerçek! Taraftar ıslıklamıştı ama...
Spor haberleri: 2018 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten ve bu sezon taraftarın zaman zaman tepki gösterdiği Ömer Bayram, Galatasaray sevgisini lafta bırakmadı. Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 6.5 milyon TL kazanan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Van Aanholt'un yerine Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren Ömer Bayram, Mohamed'e yaptığı asist ve hücuma verdiği destekle galibiyette önemli rol oynamıştı.
Teknik direktör Fatih Terim'in yoğun fikstürde daha çok şans vermeyi düşündüğü Ömer, taraftar tepkisiyle karşılaşsa da çalışkanlığının ödülünü alıyor. Çocukluktan Galatasaraylı olan ve transferi açıklandığında sarı-kırmızı formalı fotoğraflarını paylaşan tecrübeli oyuncu, sevgisini lafta bırakmadı.
MAAŞININ YÜZDE 14'ÜNE DENK GELİYOR
Sabah'ın haberine göre; 30 yaşındaki solağın kulübüne 900 bin TL ödeyerek Aslantepe'den ailesi ve arkadaşları için sezonluk loca kiraladığı ortaya çıktı. Garanti ücreti 6.5 milyon TL olan Ömer bir anlamda maaşının yüzde 14'ünü Galatasaray'a bağışladı.
Geçmiş dönemde Drogba, Sneijder ve Gomis gibi yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde kazanan yıldızlar Aslantepe'de loca kiralıyordu. Bu listeye son olarak Ömer Bayram da eklendi.
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