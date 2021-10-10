GALATASARAY HABERLERİ

MAAŞININ YÜZDE 14'ÜNE DENK GELİYOR

Sabah'ın haberine göre; 30 yaşındaki solağın kulübüne 900 bin TL ödeyerek Aslantepe'den ailesi ve arkadaşları için sezonluk loca kiraladığı ortaya çıktı. Garanti ücreti 6.5 milyon TL olan Ömer bir anlamda maaşının yüzde 14'ünü Galatasaray'a bağışladı.