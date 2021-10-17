17 Ekim 2021, Pazar

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Galatasaray kararını açıkladı! Mustafa Cengiz ve yönetimi...

G.Saray’dan flaş karar! Mustafa Cengiz ve yönetimi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Galatasaray 2020 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2020 olağan genel kurul toplantısında oy verme işlemi sona erdi. Galatasaray'da 2020 dönemi idari ve mali yönden ibra edildi. Galatasaray'da cumartesi günü ise 2019 dönemi mali yönden ibra edilirken, idari olarak ibra edilmedi.

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"Keşke Sedat Doğan kardeşim dünkü konuşmalarında da sakin konuşsaydı. Başkanı kanser olan camiayı yüksek sesle, Türkiye'nin gözü önünde yaptığı açıklamalar nedeniyle her yerden buraya geldiler bugün. Birbirimizi böyle kırmayalım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Ses tonumuzu yükseltmeden, kimseyi incitmeden konuşalım lütfen. Ben hiç ayrımcılık yapmadım. Ben Galatasaraylıyım, bu salondaki herkes Galatasaraylı'dır. Ben asla kimseyi kırmam."

"Dün transferde örnek verdim. Ünal Aysal Başkanım da başkanlık makamını kullanarak bu transferleri yapacağım demişti. Ünal Aysal, "Başkan olarak Sneijder'i almak istiyorum, Drogba'yı almak istiyorum" dedi. Mustafa Cengiz de "30 milyon Galatasaraylı, Falcao'yu istiyor. Ben de taraftarları kırmayacağım, yönetim olarak almak istiyoruz" dedi. Hiçbir transferi tek başıma yapmadım, yapamam da. Başkanımız ve yönetimin bana vermiş olduğu yetkilerle hareket ettim. Bu transferler son mu buldu sanıyorsunuz? Türkiye'de bu transferler yine yapılacaktır."
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