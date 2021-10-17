GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli’ye Falcao ayarı! Devre arasında...

ŞU ANA KADAR ADIM ATMADI

Şu ana kadar ayrılık konusunda hiçbir adım atmayan Feghouli'nin bu teklife nasıl yaklaşacağı soru işareti. Tecrübeli yıldız teklifi kabul etmezse sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.

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