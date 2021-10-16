Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'ib 9. haftasında Galatasaray, namağlup ekiplerden biri olan Konyaspor'u Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Fatih Terim yönetiindeki Galatasaray son 2 maçını kazanarak çıkış yakalamıştı. Aslan, zorlu Konyaspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Süper Lig 9. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ve Rizespor maçlarında geriden gelerek galibiyeti yakalayan ve büyük bir çıkış içerisinde olan Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Konyaspor maçı 17 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇININ ORANLARI BELLİ OLDU!
Galatasaray: 1.41
Beraberlik: 3.55
Konyaspor: 4.70
GALATASARAY MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİ!
Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ve İstanbulspor ile karşılaştı. Tuzlaspor'u 4-3 yenen Aslan, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.
STADIN YENİ İSMİ BELLİ OLDU!
Burak Elmas'ın seçim öncesinde açıkladığı projeler arasında yer alan stad isim sponsorluğu sonunda gerçekleşti. Galatasaray'ın yeni stad ismi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu oldu.
GALATASARAY'IN YILDIZLARI MİLLİ ARADAN DÖNDÜ!
Galatasaray'da milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Moruţan, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed bugün ilk kez antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
FERNANDO MUSLERA ÖZEL UÇAKLA GETİRİLECEK!
Son olarak Brezilya - Uruguay maçında forma giyen Fernando Muslera, özel uçakla İstanbul'a getirilecek ve Konyaspor maçında sahada yer alacak.
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