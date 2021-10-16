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GALATASARAY

SON DAKİKA: Galatasaray'dan Mustafa Cengiz ve yönetimine büyük şok!

G.Saray’dan Cengiz ve yönetimine büyük şok!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 Giriş Tarihi: 16.10.2021

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleriyle ilgili gelen talepler değerlendirildi. Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun 2019'daki faaliyetlerinden dolayı mali ve idari açıdan yapılacak ibra oylamasının kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındı. Saat 19:20'de ibra oylaması başladı ve saat 22.57'de sona erdi.


2019 Mustafa Cengiz dönemi mali yönden ibra edildi.

306 ibrasızlık
310 ibra oyu
20 çekimser

2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi.

384 ibrasızlık
247 ibra oyu
4 çekimser oy

ALBAYRAK: "TÜM GALATASARAYLILARI MEMNUN ETMİŞTİR"

Mustafa Cengiz'in ekibinden Abdurrahim Albayrak, 2019 dönemi ibra sonuçları sonrası kürsüye gelerek açıklama yaptı.

İşte Albayrak'ın sözleri:

"Sabah 9.30'dan beri buradayız. Mali yönden ibra ettiniz. Yönetimsel yönden hata gördünüz, ibra etmediniz. Başka Galatasaray yok. Hepimizin gönül verdiği renkler, hepimizin tribünlere koşup 'Cim Bom Bom' diye bağırdığımız Galatasaray. Mali yönden ibranız, bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir, memnun etmiştir. Sonsuz teşekkür ediyorum."

MUSTAFA CENGİZ HASTANEDE

Rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz toplantıya katılmadı. Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu adına konuşan eski yönetici Okan Böke, "Yaklaşık 44 ay vazife aldığımız Galatasaray Kulübünde 18 ayımız dünyanın da yaka silktiği pandemiyle geçti. Çok zor bir dönemden geçtik. Gerek kulübümüz içinde gerekse dışında elimizden gelenin en iyisini bize verilen yetkiler çerçevesinde yapmaya çalıştık. Hatasız kul olmaz. Yaptıklarımızı sizlerin takdirine bırakıyorum. Eleştirilerin her türlüsüne açığız. Dürüstlük ve sadakat ilkeleri ile kurucumuz Ali Sami beyin koltuğunun kılına zarar getirmediğimize sizi temin ederim." ifadelerini kullandı.

Okan Böke'nin konuşmasının ardından eski başkan yardımcısı Kaan Kançal ile yönetici Dorukhan Acar, 2019 yılı faaliyet raporuyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Yönetim kurulunun ardından dönemin denetim kurulu da idari, hukuki ve mali konularla ilgili sunum yaptı.
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