SON DAKİKA: Galatasaray'dan Mustafa Cengiz ve yönetimine büyük şok!

16 Ekim 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleriyle ilgili gelen talepler değerlendirildi. Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun 2019'daki faaliyetlerinden dolayı mali ve idari açıdan yapılacak ibra oylamasının kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındı. Saat 19:20'de ibra oylaması başladı ve saat 22.57'de sona erdi.
2019 Mustafa Cengiz dönemi mali yönden ibra edildi.
306 ibrasızlık
310 ibra oyu
20 çekimser
2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi.
384 ibrasızlık
247 ibra oyu
4 çekimser oy
ALBAYRAK: "TÜM GALATASARAYLILARI MEMNUN ETMİŞTİR"
Mustafa Cengiz'in ekibinden Abdurrahim Albayrak, 2019 dönemi ibra sonuçları sonrası kürsüye gelerek açıklama yaptı.
İşte Albayrak'ın sözleri:
"Sabah 9.30'dan beri buradayız. Mali yönden ibra ettiniz. Yönetimsel yönden hata gördünüz, ibra etmediniz. Başka Galatasaray yok. Hepimizin gönül verdiği renkler, hepimizin tribünlere koşup 'Cim Bom Bom' diye bağırdığımız Galatasaray. Mali yönden ibranız, bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir, memnun etmiştir. Sonsuz teşekkür ediyorum."
MUSTAFA CENGİZ HASTANEDE
Rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz toplantıya katılmadı. Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu adına konuşan eski yönetici Okan Böke, "Yaklaşık 44 ay vazife aldığımız Galatasaray Kulübünde 18 ayımız dünyanın da yaka silktiği pandemiyle geçti. Çok zor bir dönemden geçtik. Gerek kulübümüz içinde gerekse dışında elimizden gelenin en iyisini bize verilen yetkiler çerçevesinde yapmaya çalıştık. Hatasız kul olmaz. Yaptıklarımızı sizlerin takdirine bırakıyorum. Eleştirilerin her türlüsüne açığız. Dürüstlük ve sadakat ilkeleri ile kurucumuz Ali Sami beyin koltuğunun kılına zarar getirmediğimize sizi temin ederim." ifadelerini kullandı.
Okan Böke'nin konuşmasının ardından eski başkan yardımcısı Kaan Kançal ile yönetici Dorukhan Acar, 2019 yılı faaliyet raporuyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Yönetim kurulunun ardından dönemin denetim kurulu da idari, hukuki ve mali konularla ilgili sunum yaptı.
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Mustafa Cengiz ve yönetimine büyük şok!
Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi. (GS spor haberleri)
Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı yapıldı.
Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleriyle ilgili gelen talepler değerlendirildi. Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun 2019'daki faaliyetlerinden dolayı mali ve idari açıdan yapılacak ibra oylamasının kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındı. Saat 19:20'de ibra oylaması başladı ve saat 22.57'de sona erdi.
2019 Mustafa Cengiz dönemi mali yönden ibra edildi.
306 ibrasızlık
310 ibra oyu
20 çekimser
2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi.
384 ibrasızlık
247 ibra oyu
4 çekimser oy
ALBAYRAK: "TÜM GALATASARAYLILARI MEMNUN ETMİŞTİR"
Mustafa Cengiz'in ekibinden Abdurrahim Albayrak, 2019 dönemi ibra sonuçları sonrası kürsüye gelerek açıklama yaptı.
İşte Albayrak'ın sözleri:
"Sabah 9.30'dan beri buradayız. Mali yönden ibra ettiniz. Yönetimsel yönden hata gördünüz, ibra etmediniz. Başka Galatasaray yok. Hepimizin gönül verdiği renkler, hepimizin tribünlere koşup 'Cim Bom Bom' diye bağırdığımız Galatasaray. Mali yönden ibranız, bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir, memnun etmiştir. Sonsuz teşekkür ediyorum."
MUSTAFA CENGİZ HASTANEDE
Rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz toplantıya katılmadı. Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu adına konuşan eski yönetici Okan Böke, "Yaklaşık 44 ay vazife aldığımız Galatasaray Kulübünde 18 ayımız dünyanın da yaka silktiği pandemiyle geçti. Çok zor bir dönemden geçtik. Gerek kulübümüz içinde gerekse dışında elimizden gelenin en iyisini bize verilen yetkiler çerçevesinde yapmaya çalıştık. Hatasız kul olmaz. Yaptıklarımızı sizlerin takdirine bırakıyorum. Eleştirilerin her türlüsüne açığız. Dürüstlük ve sadakat ilkeleri ile kurucumuz Ali Sami beyin koltuğunun kılına zarar getirmediğimize sizi temin ederim." ifadelerini kullandı.
Okan Böke'nin konuşmasının ardından eski başkan yardımcısı Kaan Kançal ile yönetici Dorukhan Acar, 2019 yılı faaliyet raporuyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Yönetim kurulunun ardından dönemin denetim kurulu da idari, hukuki ve mali konularla ilgili sunum yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...