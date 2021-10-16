16 Ekim 2021, Cumartesi

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Galatasaray'dan ezeli rakiplere Squid Game temalı '4 yıldız' göndermesi!

G.Saray’dan ezeli rakiplere Squid Game göndermesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçı sonrası imalı bir paylaşımda bulundu. Cimbom, Squid Game temalı paylaşımda ezeli rakiplere '4 yıldız' mesajı verdi. İşte o paylaşım... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu maç sonrası Galatasaray'dan Squid Game temalı bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullandı.

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