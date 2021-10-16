16 Ekim 2021, Cumartesi
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Galatasaray'dan ezeli rakiplere Squid Game temalı '4 yıldız' göndermesi!
Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçı sonrası imalı bir paylaşımda bulundu. Cimbom, Squid Game temalı paylaşımda ezeli rakiplere '4 yıldız' mesajı verdi. İşte o paylaşım... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu maç sonrası Galatasaray'dan Squid Game temalı bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM...
Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz. 😎 #SquidGame pic.twitter.com/XzARSNx3Ak— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 15, 2021
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