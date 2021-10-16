16 Ekim 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Muslera geri döndü!

Cimbom’da Muslera geri döndü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 Süper Lig Sezonu dokuzuncu haftasında İ. H. Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda ülkesinin milli takımında yer alan Fernando Muslera takımla antrenmanlara katıldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında namağlup iki takımdan biri olan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda çalışmalar teknik direktör Fatih Terim yönetiminde devam ederken, ülkesinin milli takım kampından dönen Fernando Muslera takımla antrenmanda yer aldı.



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