Galatasaray'da Muslera geri döndü!

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 Süper Lig Sezonu dokuzuncu haftasında İ. H. Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda ülkesinin milli takımında yer alan Fernando Muslera takımla antrenmanlara katıldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında namağlup iki takımdan biri olan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda çalışmalar teknik direktör Fatih Terim yönetiminde devam ederken, ülkesinin milli takım kampından dönen Fernando Muslera takımla antrenmanda yer aldı.









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