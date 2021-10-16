GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Konyaspor'a karşı çarpıcı üstünlük!
Süper Lig'de 9.hafta maçında Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk edecek. Yarın saat 16:00'da başlayacak zorlu maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Sarı kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Kritik müsabaka öncesi iki takım arasında çarpıcı bir istatistik de göze çarpıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı. Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.
GALATASARAY'DA İKİ CEZALI
Galatasaray'da iki futbolcu cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Kutlu ile Marcao, cezalı oldukları için müsabaka kadrosunda yer alamayacak.
GALATASARAY İLE KONYASPOR 41. RANDEVUDA
Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 40 maçta sarı-kırmızılılar 29, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 79 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezon Konya'da oynanan maçı Konyaspor 4-3 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan Galatasaray 1-0 üstün ayrıldı.
GALATASARAY, İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ
Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.
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