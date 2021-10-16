GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Fatih Terim'den Sacha Boey kararı! Beşiktaş derbisinde...
Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde oynaydığı Marsilya maçında sakatlanan Sacha Boey, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev alamamıştı. Milli arayı tedavi olarak geçiren genç sağ bek, takımla çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in, Fransız oyuncuyu Konyaspor maçında riske etmeyip Beşiktaş derbisine saklayacağı belirtildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya deplasmanında sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey, milli arayı tedavi olarak geçirdi.
SAKATLIĞINI ATLATTI!
Sakatlığını atlatan Sacha Boey çalışmalara başladı. Ancak Fatih Terim, Fransız sağ beki tam hazır hale gelmeden oynatmak istemiyor.
21 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Konyaspor maçında görev yapması beklenmiyor. Sacha Boey'nin Beşiktaş ve L. Moskova'ya saklandığı öğrenildi.
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