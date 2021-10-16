GALATASARAY HABERLERİ - Abdurrahim Albayrak'tan itiraf! "Hata yapmış olabiliriz"

Galatasaray'ın eski asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, önemli açıklamalarda bulundu. Mali genel kurulda konuşan Albayrak, "Hatasız kul olmaz, hata yapmış olabiliriz ama hiçbir art niyet yoktur" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, mali genel kurulda kürsüye geldi ve açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da eski başkanların bir araya gelmesine değinen Albayrak, "Geçen gün Burak Elmas başkanımız örnek olacak bir davette bulundu. Bütün geçmiş başkanlarımız, divan başkanlarımız, hepimizi bir araya getirdi. Sosyal medyada da gördük ki bu tablodan bütün Galatasaray sevenler memnun, sevmeyenler rahatsız oldu. O kadar güzel bir organizasyon yapıldı, hepimizi bir araya getirdi Burak başkan. Galatasaraylılara güzel bir tablo sunduk. Bu güzel tabloyu göze alsınlar." dedi.

Kendi yönetimlerinde hataların olabileceğini söyleyen eski yönetici, "Dün biz vardık, bugün sevgili arkadaşlarımız var, yarın başka arkadaşlarımız gelecek. Rakiplerimizi ve başkalarını sevindirmeyelim, mutlu etmeyelim. Biz birbirimize sarılalım, Galatasaray'ın başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Hatasız kul olmaz, hata yapmış olabiliriz ama hiçbir art niyet yoktur." ifadelerini kullandı.

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