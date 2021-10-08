Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu! Bordeaux'dan sonra...
Yaz transfer döneminin son gününde Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'ya transferi son anda yatan Mostafa Mohamed, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında 2 gol atmış ve sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan isim olmuştu. Cimbom'un 4 milyon Dolar'a satın alma opsiyonu bulunurken, Mısırlı golcüye Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in talip olduğu ve bilgi aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın sözleşmesini alıp almama konusunda bir dönem ikilem yaşadığı Mostafa Mohamed, Shakhtar Donetsk'in listesine girmeyi başardı. Sezon başında sağlık kontrolünden geçmesine karşın Bordeaux'nun kapısından dönen Mohamed için Ukrayna ekibinin menajerinden, bonservisiyle ilgili bilgi aldığı belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Tapusu Zamalek'te bulunan Mostafa Mohamed'in oldukça çetrefilli transfer durumu nedeniyle Ukrayna ekibinin kafasının karışsa da ocak ayına kadar Galatasaray kulübü ile temasa geçmeye hazırlandığı bildirildi.
LASSINA TRAORE'NİN YERİNE GEÇECEK
Shakhtar Donetsk'in, Mohamed ile ilgili yaşanacak gelişmelere göre Ocak ayında ya Galatasaray'ın ya da Zamalek'in kapısını çalmak zorunda olduğu hatırlatıldı.
10 milyon euro'ya Ajax'tan alınan Lassina Traore'nın sezona fırtına gibi başlamasına rağmen geçirdiği sakatlık yüzünden sezonu kapatması nedeniyle Shakhtar'ın acilen bir forvet oyuncusuna ihtiyacı var. Shakhtar'ın bir süredir Fenerbahçe'nin Zorya'da kiralık oynayan forvet oyuncusu Allahyar'ı transfer edeceği iddia ediliyordu.
BORDEAUX BEKLEMEDE
Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu Aralık ayı sonunda kullanacak olan Sarı-Kırmızılılar, yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde bunu da değerlendirmeye alacak. Golcü oyuncu için Bordeaux'un da devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
KADERİNİ ÇİZİYOR
Bir ara teknik direktör Fatih Terim'in üzerini çizdiği ve bonservisiyle ilgili, "Kaderine kendisi karar verecek" dediği Mostafa Mohamed, hem takım oyununa katkısı hem arzusu hem de çalışkanlığıyla fark yaratmaya başladı.
PARLADI
Sezon başında Fransız ekibi Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan ve yeni sezona da durgun bir başlangıç yapan Mısırlı forvet, 3-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu.
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