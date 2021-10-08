08 Ekim 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu! Bordeaux'dan sonra...

Yaz transfer döneminin son gününde Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'ya transferi son anda yatan Mostafa Mohamed, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında 2 gol atmış ve sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan isim olmuştu. Cimbom'un 4 milyon Dolar'a satın alma opsiyonu bulunurken, Mısırlı golcüye Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in talip olduğu ve bilgi aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’a Mostafa Mohamed piyangosu! Bordeaux’dan sonra...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Galatasaray'ın sözleşmesini alıp almama konusunda bir dönem ikilem yaşadığı Mostafa Mohamed, Shakhtar Donetsk'in listesine girmeyi başardı. Sezon başında sağlık kontrolünden geçmesine karşın Bordeaux'nun kapısından dönen Mohamed için Ukrayna ekibinin menajerinden, bonservisiyle ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’a Mostafa Mohamed piyangosu! Bordeaux’dan sonra...

Fotomaç'ın haberine göre; Tapusu Zamalek'te bulunan Mostafa Mohamed'in oldukça çetrefilli transfer durumu nedeniyle Ukrayna ekibinin kafasının karışsa da ocak ayına kadar Galatasaray kulübü ile temasa geçmeye hazırlandığı bildirildi.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’a Mostafa Mohamed piyangosu! Bordeaux’dan sonra...

LASSINA TRAORE'NİN YERİNE GEÇECEK

Shakhtar Donetsk'in, Mohamed ile ilgili yaşanacak gelişmelere göre Ocak ayında ya Galatasaray'ın ya da Zamalek'in kapısını çalmak zorunda olduğu hatırlatıldı.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’a Mostafa Mohamed piyangosu! Bordeaux’dan sonra...

10 milyon euro'ya Ajax'tan alınan Lassina Traore'nın sezona fırtına gibi başlamasına rağmen geçirdiği sakatlık yüzünden sezonu kapatması nedeniyle Shakhtar'ın acilen bir forvet oyuncusuna ihtiyacı var. Shakhtar'ın bir süredir Fenerbahçe'nin Zorya'da kiralık oynayan forvet oyuncusu Allahyar'ı transfer edeceği iddia ediliyordu.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’a Mostafa Mohamed piyangosu! Bordeaux’dan sonra...

BORDEAUX BEKLEMEDE

Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu Aralık ayı sonunda kullanacak olan Sarı-Kırmızılılar, yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde bunu da değerlendirmeye alacak. Golcü oyuncu için Bordeaux'un da devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’a Mostafa Mohamed piyangosu! Bordeaux’dan sonra...

KADERİNİ ÇİZİYOR

Bir ara teknik direktör Fatih Terim'in üzerini çizdiği ve bonservisiyle ilgili, "Kaderine kendisi karar verecek" dediği Mostafa Mohamed, hem takım oyununa katkısı hem arzusu hem de çalışkanlığıyla fark yaratmaya başladı.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’a Mostafa Mohamed piyangosu! Bordeaux’dan sonra...

PARLADI

Sezon başında Fransız ekibi Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan ve yeni sezona da durgun bir başlangıç yapan Mısırlı forvet, 3-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu.

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