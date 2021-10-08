Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’a Mostafa Mohamed piyangosu! Bordeaux’dan sonra...

KADERİNİ ÇİZİYOR

Bir ara teknik direktör Fatih Terim'in üzerini çizdiği ve bonservisiyle ilgili, "Kaderine kendisi karar verecek" dediği Mostafa Mohamed, hem takım oyununa katkısı hem arzusu hem de çalışkanlığıyla fark yaratmaya başladı.