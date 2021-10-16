GALATASARAY HABERİ: Fransızlardan Kerem Aktürkoğlu için transfer hamlesi! Galatasaray'ın yanıtı...
Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Fransa Ligi takımlarından Nantes'ın teknik direktörü Yves Bertucci'nin, A Milli Takım'ın Letonya deplasmanındaki maçını izlediği ve 22 yaşındaki genç yıldızı oldukça beğendiği kaydedildi. Fransız temsilcisinin, ocak ayındaki transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu için resmi girişimlere başlayacağı öne sürüldü. Nantes yönetiminin, Cimbom'a sunacağı transfer teklifini de belirlediği ortaya çıktı. İşte o teklif ve sarı kırmızılıların beklediği o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin de gündemine girdi.
A Milli Takım formasıyla ilk golünü Norveç'e atan, Letonya deplasmanında ikinci yarıda kenara alınmasına rağmen iyi bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu Fransa'da da yakından takip edildi.
Yeni Asır'ın haberine göre; Nantes'ın teknik direktörü Yves Bertucci'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusunu çok beğendiği öğrenildi. Fransız ekibinin ocak ayında Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için girişimde bulunacağı belirtildi.
6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Nantes'ın ocak ayındaki transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için Galatasaray'a 6 milyon Euro'luk teklifte bulunacağı öğrenilirken sarı-kırmızılıların ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açması bekleniyor.
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