17 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Konyaspor maçı öncesinde konuştu!

Terim maç öncesi konuştu! Aynı anlayışımız...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Oyun anlayışımızda herhangi bir değişikliğimiz yok ama sayısal değişiklikler her zaman olabilir. Numaraların çok fazla önemi yok. Mantalitemizde hiçbir değişiklik yok, bugün de böyle başlıyoruz" dedi. İşte o sözler...

Terim'in açıklamalarından satır başları;

"Dün akşam itibarıyla tam kadro olduk. Her takım için kolay değil, milli takımlara çok oyuncu veren takımların maalesef bu gerçeği var. Oyuncularımı iyi görüyorum.

Her gün daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bugün de inşallah 3 puanı alan takım oluruz. Konyaspor iyi bir takım, mağlubiyetleri yok. Galatasaray da kendine üst sıralarda yer istiyor.

Oyun anlayışımızda herhangi bir değişikliğimiz yok ama sayısal değişiklikler her zaman olabilir. Numaraların çok fazla önemi yok. Mantalitemizde hiçbir değişiklik yok, bugün de böyle başlıyoruz."

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