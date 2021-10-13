GALATASARAY HABERLERİ: Marcao ile Alpaslan arasında gergin anlar! Fatih Terim...

Milli arada 2 hazırlık maçı yapan Galatasaray, Tuzlaspor ve İstanbulspor'u konuk etti. İstanbulspor ile oynanan karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Marcao, maç içerisinde Alpaslan ile gergin anlar yaşadı. Fatih Terim bu durum üzerine oyuncularını uyardı.

Galatasaray'da gözler Süper Lig'de yapılacak Konyaspor mücadelesine çevrilirken Hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Aslan'da öne çıkan isim Diagne olurken 2 futbolcu Fatih Terim'i kızdırdı.

MARCAO KAPTAN OLARAK ÇIKTI Aslan Süper Lig'e verilen milli arayı hazırlık maçı ile değerlendirdi. Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında Marcao, sahaya kaptan olarak çıktı.

GOLÜNÜ ATTI, SEVİNMEDİ Mücadelede ilk golü İstanbulspor kaydetti. Eslem Öztürk'ün ortasında Mertan Caner Öztürk kafayla topu ağlara gönderdi. Galatasaray altyapısından yetişen Öztürk gol sonrası sevinmedi.

PENALTI KARARI Bu golün ardından Galatasaray 25. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Diagne attığı golle müsabakada dengeyi tekrar sağladı.

BABEL ÇILGINA DÖNDÜ Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın 86. dakikasında Ferhat Yazgan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Ryan Babel, 28 yaşındaki oyuncuya sert tepki gösterdi. Bir hayli sinirli olduğu gözlenen Babel, rakibinin boğazına sarıldı.

TANSİYON YÜKSELDİ



Ferhat'ın Babel'e karşılık vermesi sonrası tansiyon yükselirken araya giren iki takım oyuncuları tartışmanın büyümesini önledi. Ryan Babel mücadeleyi 1 golle tamamladı

ALPASLAN PENALTI YAPTIRDI Mücadelenin 39. dakikasında ceza sahası içinde rakibin şutunun Alpaslan'ın koluna gelmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Galatasaraylı isim uzun süre itiraz etse de karar değişmedi. Topun başına geçen Rroca 40. dakikada skoru 2-1 yaptı.

KENDİNİ AFFETİRDİ Bu golden dakikalar sonra Alpaslan adeta kendi afettircesine beraberlik golüne katkı sağladı. Ceza sahasına giren Alpaslan rakiplerine ekarte ederek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alpaslan'ın şutu kaleciden dönerken tamamlayan isim 45. dakikada Diagne oldu.

DIAGNE ALEV ALDI Galatasaray'da son dönemin formda ismi Mbaye Diagne attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli arayı da boş geçmeyen Diagne İstanbulspor maçında 2 gol kaydederek alkış aldı.

DEVREDE SAHA KENARINDA TAKTİK



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın devre arasında takımı kulübeye götürmedi oyuncularına yapması gerekenleri saha kenarında anlattı.