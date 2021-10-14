GALATASARAY HABERLERİ: Konyaspor mesaisi sürüyor! Milli takıma giden oyuncular...
Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin hariç milli takımlarda bulunan oyuncular yer alırken, Victor Nelsson'un ise doğumgünü kutlandı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Milli takım kamplarından dönen oyuncular da çalışmada yer aldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde çift kale oyun ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicâldu, Olimpiu Moruan, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed bugün ilk kez antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin, antrenmanda yer almadı.
Öte yandan antrenmanın ardından, Victor Nelsson'un doğum günü kutlandı. Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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