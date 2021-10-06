06 Ekim 2021, Çarşamba

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Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den DeAndre Yedlin kararı! Devre arası yollar ayrılıyor

Yaz transfer döneminde takıma dahil edilen Sacha Boey, gelir gelmez ilk 11'deki yerini kaptı. Sarı-kırmızılılarda Fransız bekin sakatlanmasının ardından teknik direktör Fatih Terim, bu bölgede DeAndre Yedlin'e şans verse de; ABD'li yıldız forma şansını değerlendiremedi. Deneyimli çalıştırıcı kötü performans sergileyen yıldız oyuncunun devre arasında takımdan gönderilmesini istedi. İşte detaylar...

Galatasaray haberleri: Fatih Terim’den DeAndre Yedlin kararı! Devre arası yollar ayrılıyor
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasının ardından milli araya girildi ve kulüpler milli takıma gitmeyen oyuncularıyla antrenmanlarına devam etti.

Galatasaray haberleri: Fatih Terim’den DeAndre Yedlin kararı! Devre arası yollar ayrılıyor

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Sacha Boey'in yokluğunda formayı emanet ettiği DeAndre Yedlin'in performansından memnun kalmadı ve ABD'li yıldızın biletini kesti.

Galatasaray haberleri: Fatih Terim’den DeAndre Yedlin kararı! Devre arası yollar ayrılıyor

Sacha Boey'in sakatlığının atlatmasından sonra yeniden kızağa çekilecek 28 yaşındaki oyuncuyla devre arasında yollar ayrılacak.

Galatasaray haberleri: Fatih Terim’den DeAndre Yedlin kararı! Devre arası yollar ayrılıyor

Cimbom'un deneyimli sağ beki İngiltere'ye yollamak istediği ve bonservisini 1 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.

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