Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den DeAndre Yedlin kararı! Devre arası yollar ayrılıyor
Yaz transfer döneminde takıma dahil edilen Sacha Boey, gelir gelmez ilk 11'deki yerini kaptı. Sarı-kırmızılılarda Fransız bekin sakatlanmasının ardından teknik direktör Fatih Terim, bu bölgede DeAndre Yedlin'e şans verse de; ABD'li yıldız forma şansını değerlendiremedi. Deneyimli çalıştırıcı kötü performans sergileyen yıldız oyuncunun devre arasında takımdan gönderilmesini istedi. İşte detaylar...
Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasının ardından milli araya girildi ve kulüpler milli takıma gitmeyen oyuncularıyla antrenmanlarına devam etti.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Sacha Boey'in yokluğunda formayı emanet ettiği DeAndre Yedlin'in performansından memnun kalmadı ve ABD'li yıldızın biletini kesti.
Sacha Boey'in sakatlığının atlatmasından sonra yeniden kızağa çekilecek 28 yaşındaki oyuncuyla devre arasında yollar ayrılacak.
Cimbom'un deneyimli sağ beki İngiltere'ye yollamak istediği ve bonservisini 1 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.
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