GALATASARAY HABERLERİ- Galatasaray'da Alexandru Cicaldau'dan flaş açıklamalar! "Bir taraftar yanıma geldi ve..."
Galatasaray'ın sezon başında 6.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, Rumen basınına flaş açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılılarda geçirdiği 2 aylık süreyi değerlendiren Rumen yıldız, Morutan ile ilgili de konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği isimler arasında en çok beğenilenlerden biri de Alexandru Cicaldau... Rumen futbolcu, Türkiye'deki 2 aylık deneyimini ülkesinin basınına anlattı ve hedeflerine değindi. İşte Rumen oyuncunun sözleri...
"HAYALLERİMİN ÇOK ÖTESİNDE"
Galatasaray taraftarlarının daha önce de çok videosunu görmüştüm ancak yaşadıklarım, hayal ettiklerimin çok ötesinde. İnanılmaz! Böylesine bir tutku ve aşkı başka yerde bulmak çok zor. Galatasaray'da rüyamı yaşıyorum çünkü her şey harika: Taraftarlar, antrenman tesisleri, idman, soyunma odasındaki atmosfer, yemek, yaşadığım yer...
"HEYECANDAN ELLERİ TİTRİYORDU"
Taraftarlar Galatasaray'ın içindeki her şeyi seviyor. Eğer takım oyuncusu olursan, hemen seviliyorsun. Sokaklarda insanlar beni durdurup, fotoğraflar çekiyor. Maske bile takıyor olsam beni tanıyorlar. Bir restoranda akşam vakti yemek bekliyordum ve gözümün kenarıyla bir taraftarın 5 dakika boyunca etrafımda dolaştığını gördüm. Bir noktada cesaretini topladı ve fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. O kadar heyecanlıydı ki elleri titriyordu, telefonu doğru düzgün tutamadı bile. Galatasaray'ın onun için ne kadar önemli olduğunu görün.
"10 NUMARA ÇOCUKLAR"
Galatasaray'da tecrübeli oyuncuların bana karşı sıcaklığı beni gerçekten etkiledi. Arda Turan, Muslera, Feghouli ve Babel gibi geçmişte hayran olduğum futbolcular bunlar. Onlardan bir şeyler öğrenmeye çalıştım hep. Bana ilk günden itibaren çok sıcak yaklaştılar, 10 numara çocuklar gerçekten.
"BEN 33 NUMARAYI İSTEDİM"
10 numarayı istemediğim ve kabul etmediğim yazıldı. Böyle bir şey yok, ben 33 numarayı istedim. Beni iyi tanıyanlar çalışkan biri olduğumu ve böyle şeylere kafa yormadığımı bilir. Çok çalışıyorum ve her şeyimi veriyorum. Sahada sürekli koşan biriyim.
"TÜRK ARKADAŞLARIM VARDI"
Çocukken Türkiye'de oynayacağımı düşünmezdim ama yakın Türk arkadaşlarım vardı. Onlarla hep futbol oynardım. Şu anda futbolcu olduğum için de çok mutluyum.
"MORUTAN'IN GELMESİ YARADI"
Morutan'ın gelmesi ikimize de yaradı. Birbirimizi genç yaşlarımızdan beri tanıyoruz, artık daha da yakınız. Aramızda 2 blok var, birlikte dışarı çıkıp yemek yiyoruz. Marsilya maçı durduğunda yanına gidip daha önce hiç yaşamadığımız deneyimleri birlikte yaşadığımızı ona söyledim. O maçta da tribünde çok fazla Türk taraftar vardı.
"BAŞARININ SIRRI ÇALIŞMAK"
Başarımın sırrı basit, çalışmayı seviyorum. Yeteneklerden zevk alıyorum ancak futbol çalışmasını çok seviyorum. Her idmanda yüzde 100'ümü veriyorum ve her maça çok önemli bir maçmış gibi yaklaşıyorum. Saha dışında da bir hayatım var, hedeflerime yönelik yaşıyorum. Her maçta, bir öncekinden daha iyi olmaya çalışıyorum.
"ANDREI IVAN'I İSTERDİM"
Craiova'dan bir oyuncunun transferini istesem, Andrei Ivan'ı isterdim. (Sol kanatta oynayan 24 yaşındaki Andrei Ivan, bu sezon 9 maçta 656 dakika oynarken 2 kez ağları sarstı)
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