GALATASARAY HABERLERİ: Kemerburgaz'da işlem tamam! Kasadan para çıkmayacak
Galatasaray'da Haziran ayında başkan seçilen Burak Elmas, seçimden önce verdiği sözleri bir bir gerçekleştirdi. İlk olarak teknik direktör Fatih Terim'le sözleşme uzatan Elmas, forma ve stat ismi sponsorluklarını da çözdü ve genç bir takım inşa etti. Burak Elmas'ın yönetimindeki uzman inşaatçılar Özen Kuzu ve Ozan Şener ile Kemerburgaz Tesisleri'nde finansman sorunu da çözülecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
G.Saray'da başkan Burak Elmas ve ekibi planlarını bir bir hayata geçirirken sıra Kemerburgaz'a geldi. Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim'e 3 yıllık yeni sözleşme imzalatan Burak Elmas, 25 milyon Euro'ya sıfırdan genç bir takım kurdu. En önemli seçim vaadi olan 100 milyon dolar sponsor sözünü tuttu. Sixt ile forma göğüs reklam anlaşmasını 5 yıllığına 250 milyon TL'ye çıkaran G.Saray Başkanı, NEF'i 10 yıllığına 725 milyon TL'ye stadyum isim sponsorluğuna ikna etti. Pazar günkü mali kongre sonrasında harcama yetkisi isteyecek olan Burak Elmas'ın sıradaki büyük projesi ise Kemerburgaz... Yönetimine inşaat sektöründe uzmanlaşmış Özen Kuzu ve Ozan Şener'i alan Elmas, bu iki yöneticiyle Kemerburgaz'ın finansman sorununu çözecek. Sarıkırmızılı kulübün kasasından Kemerburgaz projesi için para çıkmayacak ve sponsorlar maliyeti üstlenecek.
TAŞINMA 25 AYDA BİTECEK
25 ayda Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacak G.Saray'ın bu yeni tesisinde futbolun dışında basketbol ve voleybol şubeleri de faaliyet gösterecek.
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