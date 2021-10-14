14 Ekim 2021, Perşembe

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da orta sahaya 17'lik yıldız adayı! Fatih Terim'in yeni gözdesi Kacper Kozlowski

Yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyona giden Galatasaray, takımın yaş ortalamasıyla birlikte maliyetini de büyük ölçüde düşürdü. Sarı-kırmızılılar 'geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak isterken, teknik direktör Fatih Terim de bu şekilde transfer listesini yönetime sundu. Deneyimli çalıştırıcı, Pogon Szczecin forması giyen ve Polonya Milli Takımı'a da seçilen merkez orta saha Kacper Kozlowski'nin alınmasını istedi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’da orta sahaya 17’lik yıldız adayı! Fatih Terim’in yeni gözdesi Kacper Kozlowski
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında büyük takımların çok da cesaret edemediği bir operasyona imza attı ve takımını genç isimlerle donattı. Morutan, Cicaldau, Assunçao, Halil Dervişoğlu ve Sacha Boey başta birçok genç yıldızı takımına kazandıran tecrübeli hoca devre arasında da operasyona devam edecek gibi duruyor. Polonya pazarını yakından takip eden Terim önceki yıllarda Jozwiak ve Moder'i istemişti. Ancak ortaya çıkan rakamlar yüzünden iki Polak oyuncu da Premier Lig'in yolunu tutmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’da orta sahaya 17’lik yıldız adayı! Fatih Terim’in yeni gözdesi Kacper Kozlowski

MİLLİ TAKIMA ALINDI

Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim'in Polonya'dan son keşfi ise Kacper Kozlowski... 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Pogon formasıyla 9 maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı. Milli Takıma çağrıldı. Bu durum Terim'in canını sıktı. 17 yaşındaki oyuncunun kısa zamanda büyük bir takıma transfer olacağını düşünen tecrübeli teknik adam, yönetimden harekete geçilmesini istedi. Terim'e göre Kozlowski kısa süre içinde Haaland gibi bir yıldız olacak. Zamanında Norveçli oyuncuyu elinden kaçıran Terim, aynısının Kozlowski'de yaşanmamasını istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’da orta sahaya 17’lik yıldız adayı! Fatih Terim’in yeni gözdesi Kacper Kozlowski

ACİL ALINACAK

Orta sahada hücuma dönük forma giyen Kozlowski'nin piyasa değeri şimdiden 5 milyon euro ve Terim kısa süre içinde fiyatının daha artacağına inanıyor. Bu nedenle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu bir an önce kadrosunda görmek istiyor.

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