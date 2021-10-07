07 Ekim 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a İsveçli forvet! O ismin transferine göre...

Galatasaray'da gözler santrfor transferine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda özellikle Mbaye Diagne'nin devre arasında yeniden İngiltere Premier Lig'e dönme ihtimalini göz önüne alan Galatasaray'da rota İsveçli forvet Jordan Larsson'a çevrildi. İşte son detaylar... (Son dakika spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’a İsveçli forvet! O ismin transferine göre...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

Galatasaray transfer çalışmalarına erken başladı... Sarı- Kırmızılılar'da Mbaye Diagne'nin devre arasında yeniden İngiltere'ye transfer olma ihtimali var... Takvim'in haberine göre golcü arayışlarında olan Galatasaray için gündeme sürpriz bir isim geldi... Hedefteki isim Spartak Moskova'nın İsveçli yıldızı Jordan Larsson...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’a İsveçli forvet! O ismin transferine göre...

GENÇ İSİMLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

24 yaşındaki golcüyü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çok istiyor. Bu sezon genç isimleri transfer ederek yapılanma sürecine giren Aslan yine genç bir yıldızın peşine düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’a İsveçli forvet! O ismin transferine göre...

7 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Aslan'ın 2023 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi olan yıldız oyuncu içi öncelikle kiralama seçeneğini devreye sokması bekleniyor. 2019 yılından beri Spartak moskova forması giyen Jordan Larsson, İsveç Milli Takımı'nda 7 kez forma giydi ve 1 gole imza attı

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’a İsveçli forvet! O ismin transferine göre...

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Jordan Larsson, bir dönem Barcelona'da forma giyen efsane golcülerden Henrik Larsson'un da oğlu... Kariyerinde 228 maça çıkan genç yıldız 69 gol atarken 28 de asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Larsson sağ kanatta da oynayabiliyor.

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