GALATASARAY HABERLERİ

GENÇ İSİMLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ



24 yaşındaki golcüyü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çok istiyor. Bu sezon genç isimleri transfer ederek yapılanma sürecine giren Aslan yine genç bir yıldızın peşine düştü.